Tayland'da Valilik Binasına Silahlı Saldırı: Başkan Hayatını Kaybetti
NONTHABURİ, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki idare teşkilatı binasındaki polis memurları, 10 Ağustos 2026. Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde bulunan idare teşkilatı binası, yerel saatle 11.00 sularında silahlı saldırıya uğradı.
NONTHABURİ, 10 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki idare teşkilatı binasındaki polis memurları, 10 Ağustos 2026.
Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde bulunan idare teşkilatı binası, yerel saatle 11.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Eyalet İdare Teşkilatı Başkanı Thongchai Yenprasert, saldırıda başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Yenprasert'in hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua