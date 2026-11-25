Tayland'da Loy Krathong Festivali Ayutthaya'da su fenerleriyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tayland'da suya saygıyı ifade etmek için düzenlenen Loy Krathong Festivali, Ayutthaya'daki Chao Phraya Nehri'ne su fenerleri bırakılarak kutlandı. Muz yaprakları, çiçekler, tütsü ve mumlarla süslenen fenerler nehirde göz kamaştıran bir görüntü oluşturdu.
AYUTTHAYA, 25 Kasım (Xinhua) -- Tayland'da geleneksel inanışa göre suya duyulan saygıyı ifade etmek amacıyla düzenlenen Loy Krathong Festivali, Ayutthaya kentindeki Chao Phraya Nehri'ne su fenerleri bırakılarak kutlandı.
Nehirde süzülen, muz yaprakları, çiçekler, tütsü çubukları ve mumlarla süslenmiş fenerler, göz kamaştırıcı bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: Xinhua