Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu 22 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

Tayland'da bir inşaat vincinin üzerine düştüğü tren raydan çıkarak devrildi. Kazada 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Olay, trenin Bangkok'tan kuzeydoğuya giderken gerçekleşti.

Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok'un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

Kazada ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Trende bulunan yolcu sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
