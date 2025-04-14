Tayland'da Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması: Songkran Festivali
Bangkok'ta, Tayland'ın geleneksel Yeni Yılı'nı kutlamak için düzenlenen Songkran Festivali'nde insanlar birbiriyle su savaşı yaptı. Festival, her yıl 13-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
BANGKOK, 14 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kutlanan Songkran Festivali'nde insanlar birbirine su atarak Tayland'ın geleneksel Yeni Yılı'nı kutladı.
Her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalde insanlar birbirine su atarak yeni yılı karşılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel