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Tayland'da Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması: Songkran Festivali

Tayland'da Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması: Songkran Festivali
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Bangkok'ta, Tayland'ın geleneksel Yeni Yılı'nı kutlamak için düzenlenen Songkran Festivali'nde insanlar birbiriyle su savaşı yaptı. Festival, her yıl 13-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

BANGKOK, 14 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kutlanan Songkran Festivali'nde insanlar birbirine su atarak Tayland'ın geleneksel Yeni Yılı'nı kutladı.

Her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalde insanlar birbirine su atarak yeni yılı karşılıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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