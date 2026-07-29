Tayin için çıktıkları yolculukta ağır yaralanan baba 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, oğlu Jandarma Uzman Çavuş Ali İpek'in (29) tayini nedeniyle Denizli'ye giderken TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta ağır yaralanan Hasan İpek (63), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Hakkari'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ali İpek, tayininin Denizli'ye çıkmasının ardından Adana'daki ailesinin yanına geldi. Ali İpek, izninin sona ermesinin ardından babası Hasan İpek, annesi Fatma İpek ve kardeşi Harun İpek ile 22 Temmuz'da Denizli'ye doğru yola çıktı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR arkadan çarptı. Hafif ticari araç, şarampole savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki Fatma İpek ile oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Hasan İpek ile arka koltukta bulunan Ali İpek, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Abdülbesim Ü. tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Hasan İpek, yoğun bakım ünitesinde verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. İpek'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ali İpek'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı