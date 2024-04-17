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Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Tuhaf Zamanlar' Sergisi Açıldı

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Yönetmen, yazar ve ressam Tayfun Pirselimoğlu'nun 'Tuhaf Zamanlar' adlı kişisel sergisi, İstanbul Concept Gallery'de açıldı. Sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Pirselimoğlu, tuhaflıklar üzerine kurulu olan serginin içinde yaşadığımız çağın tekrarlarına dikkat çekti.

Yönetmen, yazar ve ressam Tayfun Pirselimoğlu'nun "Tuhaf Zamanlar" adlı kişisel sergisi, İstanbul Concept Gallery'de açıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanatçı, bugüne kadar hep tematik sergiler yaptığını ve bir hikaye üzerinden resimler ürettiğini söyledi.

Pirselimoğlu, serginin başlığı "Tuhaf Zamanlar"a işaret ederek, "Müktesebatım tuhaflıklar üzerine kurulu diyebilirim. Bence her şey çok tuhaf ama özellikle içinde yaşadığımız zamanlar çok fazla tuhaflıklar barındırıyor. Daha öncelerin bir devamı bu sergi. Çünkü tuhaflıkların bir türlü sonu gelmiyor, her şey sürekli tekrar ediyor. Tekrar, benim en fazla takıntılı olduğum meselelerin başında geliyor. Bu serginin de üzerine bastığı temel zemin, içinde yaşadığımız çağ ve onun sürekli devam tekrarlarının tezahürü." dedi.

"Tuhaflığın bendeki karşılığını bulmaya çalışıyorum"

Serginin ana teması olan tuhaflığı tanımlamanın da tuhaf olduğunu ifade eden Pirselimoğlu, "Gündelik hayatımızda normal diye kabul ettiğimiz ne varsa bir tuhaflık barındırıyor. Benim için tuhaf olan sizin için şimdi tuhaf olmayabilir ama başka bir zamanda bir gariplik olarak önünüze çıkabilir. Ben herkes için farklı olan tuhaflığın kendimdeki karşılığını bulmaya çalışıyor, bütün bunların ortalamasından oluşan bir tuhaflığın bendeki izini sürüyorum." diye konuştu.

Tayfun Pirselimoğlu, serginin afişine konu olan eserin, kalabalıklar içindeki figürleri tek tek çizdiğinde oluşan bir temsil olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında onlar, kalabalığın içindeki var olan boksörler. Bütün bu temsiller benim fantazmamın içinde ürettiğim, kendi tuhaflığa bakışımdan çıkan img. Bu anlamı gösterdiğiniz zaman, insanlar da onunla ilgili kendi hikayelerini oluşturuyorlar. Ben burada bir dünya kuruyorum ve o dünyanın içindeki izleyiciler onun bir ucundan tutarak kendi hikayelerine doğru gidiyorlar. Benim verdiğim ise sadece ipin uçları. Bazen benim tasarladığım tuhaflıklardan çok daha fazlasını anlatanlar oluyor. Bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü ben sadece bir aracıyım ve o tuhaflıklar dünyasının kapısını aralıyorum."

Kendisini bir yönetmen olarak tanımladığını ve film üretmenin de çok zahmetli bir süreç olduğuna dikkati çeken Pirselimoğlu, "Yazmayı ve çizmeyi, yönetmen olarak yediğim dayaktan sıyrılmak ve yaralarımı sarmak olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Tuhaf Zamanlar" sergisi, 16 Mayıs'a kadar İstanbul Concept Gallery'de gezilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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