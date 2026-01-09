Haberler

Meriç Demir Kahraman: "Allah Aşkına Neden Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Uygulanmıyor"

Güncelleme:
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, bugün hastanede ziyaret ettiği eşinin 'evimizi hatırlayamıyorum' sözleriyle duygusal anlar yaşadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmamasını sorguladı.

(İSTANBUL) - Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, bugün eşini hastanede görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bugün Tayfun'a 'hapisten eve gelecekken hastaneye gelmiş olmanın' nasıl hissettirdiğini sorduğumda bana 'Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum' diye cevap verdi… Sarıldım kaldım Tayfun'a... Allah aşkına, biz bunu neden yaşıyoruz? Neden Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyor" ifadesini kullandı.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün eşini hastanede görme fırsatı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Tayfun'u hastanede görme fırsatım oldu. Hassasiyetleri için Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline tekrar çok teşekkür ediyorum. Tayfun'un geçirdiği akut MS atağı nedeniyle hastanedeki 8. gününde yüksek doz kortizon yüklemesi tedavisi devam ediyor. Bugün Tayfun'a 'hapisten eve gelecekken hastaneye gelmiş olmanın' nasıl hissettirdiğini sorduğumda bana 'Meriç, ben evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum' diye cevap verdi… Sarıldım kaldım Tayfun'a... Allah aşkına, biz bunu neden yaşıyoruz? Neden Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyor? Tayfun neden evimizi hatırlayamaz hale geldi'Neden?"

Kaynak: ANKA / Güncel
