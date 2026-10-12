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Tayfun Kahraman, AYM kararının ardından yeniden yargılanmayı bekliyor

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Tayfun Kahraman, AYM kararının ardından yeniden yargılanmayı bekliyor
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Tayfun Kahraman, AYM'nin adil yargılanma ihlali kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gelişmeleri avukatlarıyla takip ettiğini açıkladı. AYM'nin uygulama yazısını mahkemeye gönderdiğini belirten Kahraman, yeniden yargılanmayı ve masumiyetini kanıtlamayı bekliyor.

(İSTANBUL) - Tayfun Kahraman, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaşanan gelişmeleri avukatları aracılığıyla takip ettiğini açıkladı. Kahraman, "Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkıma kavuşmayı bekliyorum. Bu süreçte adalet ve hak arayışıma ortak olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararının ardından açıklama yaptı. Kahraman şu ifadeleri kullandı:

"Adil yargılanma hakkımın ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeleri içinde bulunduğum şartların elverdiği ölçüde avukatlarımla takip etmekteyim. Anayasa Mahkemesi, kararın uygulanması gereğini anlatan aşağıda paylaştığım üst yazıyı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine göndermiştir. Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkıma kavuşmayı bekliyorum. Bu süreçte adalet ve hak arayışıma ortak olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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