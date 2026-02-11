Haberler

Meriç Demir Kahraman: "Eşim Tayfun Kahraman, Geçirdiği Akut Ms Atağı Tedavisi İçin Bir Kez Daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne Sevk Edildi"

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, eşi Meriç Demir Kahraman'ın açıklamasına göre, geçirdiği akut MS atağı nedeniyle Cerrahpaşa Hastanesi'ne bir kez daha sevk edildi.

(İSTANBUL) - Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin geçirdiği akut MS atağı nedeniyle tedavi amacıyla bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu.

Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
