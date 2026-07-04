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TAYFUN BLOK-3, su üstü hedefi başarıyla vurdu

TAYFUN BLOK-3, su üstü hedefi başarıyla vurdu
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ROKETSAN tarafından üretilen TAYFUN BLOK-3 balistik füzesi, canlı harp başlığıyla hareket halindeki su üstü hedefini başarıyla imha etti. Türkiye'de ilk kez bir balistik füzeye arayıcı başlık entegre edilerek seyir halindeki hedef vuruldu.

ROKETSAN tarafından üretilen TAYFUN BLOK-3, canlı harp başlığının kullanıldığı test atışında hareket halindeki su üstü hedefi başarıyla vurdu.

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla üretilen balistik TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun atış testi gerçekleştirildi. Düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracına/gemiye, hipersonik hızlara ulaşan füze ile angajman uygulandı. Canlı harp başlığının kullanıldığı test kapsamında hedef arayıcı başlıkla kilitlenildi ve hedef başarıyla imha edildi. Türkiye'de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu gerçekleştirilerek, seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Yaklaşık 7 metre boyundaki, küçük bir balıkçı teknesi temsili olan insansız deniz aracı, TAYFUN BLOK-3 tarafından çok yüksek hızda vurularak cerrahi hassasiyetle imha edildi.

TAYFUN füzesi, ROKETSAN tarafından üretilen, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak tanımlanıyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmeyen TAYFUN füzesi yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmesini sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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