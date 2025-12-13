Haberler

Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan şüpheli tutuklandı; hırsızlık anı kamerada

Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan şüpheli tutuklandı; hırsızlık anı kamerada
Osmaniye'de kümeslerden tavuk çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin tavukları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de kümeslerden tavuk çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin tavukları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana mahallelerinde farklı adreslerde bulunan 4 kümesten toplam 9 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tavukları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisinin S.G. olduğu belirledi. Polis ekipleri S.G.'yi evine düzenlediği baskında gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin 4 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarında; 3 adet köy tavuğu, 4 adet mavi yumurtlayan cins tavuk, 2 adet beyaz tavuk ile 1 adet kask çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

