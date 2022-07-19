Tavşanlı Höyük'te 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu - Haberler

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Tavşanlı Höyük'te 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu

Demirören Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Güncel
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Tavşanlı Höyük'te 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki, Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki, Tavşanlı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer bulundu.

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğü olan Tavşanlı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle 2021 yılının Eylül ayında başlatılan ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında devam eden yeni dönem kazı çalışmalarında, 3 bin 300 yıllık mühür ile Miken kılıçlarını anımsatan hançer bulundu. Ortaya çıkarılan tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığ'ının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yetkililer, kazı çalışmalarında çok sayıda yeni arkeolojik bulgulara ulaşılacağını tahmin ettiklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel

Batı Anadolu Tavşanlı Kütahya Güncel Haberler

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