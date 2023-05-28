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Tavşanlı'da tedavi gören hasta, oyunu Hisarcık'ta kullandı

Tavşanlı'da tedavi gören hasta, oyunu Hisarcık'ta kullandı

Güncel Haberler

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 62 yaşındaki Abdullah Çalışkan, hastaneden izin alarak 45 kilometre uzaklıktaki Hisarcık ilçesinde oyunu kullandı.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören 62 yaşındaki Abdullah Çalışkan, hastaneden izin alarak hasta bakım aracı ile 45 kilometre uzaklıktaki Hisarcık ilçesine gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Hisarcık'ta ikamet eden Abdullah Çalışkan, (62) düşme sonucu ayağında oluşan rahatsızlık sebebiyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi görüyordu. Oyunu kullanmak için hastaneden izin alan Abdullah Çalışkan, hasta bakım aracı ile 45 kilometre uzaklıktaki Hisarcık ilçesi Meslek Yüksekokulundaki oy verme yerine gelerek sağlık personelinin de yardımıyla sedye üzerinde oyunu kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Abdullah Çalışkan Tavşanlı Hisarcık Güncel Haberler

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