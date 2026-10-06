Tavila'ya eylülden beri sığınan yerinden edilmiş kişi sayısı 6.000'i geçti

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TAVİLA, 6 Ekim (Xinhua) -- Sudan'ın Tavila kentinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlar, 5 Ekim 2026.

Sudan Kurtuluş Hareketi bünyesindeki yetkili kurum, 1.394'ü son bir haftada olmak üzere eylül ayının başından bu yana 6.000'den fazla yerinden edilmiş kişinin Kuzey Darfur eyaletine bağlı Tavila kentine sığındığını duyurdu.

Kurum pazartesi günkü açıklamasında, zorlu insani koşullara rağmen güvenlik arayışındaki yerinden edilmiş ailelerin bölgeye gelmeye devam ettiğini belirterek, yardımların artırılması, yardımlar için güvenli koridorlar oluşturulması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Tavila, 700.000'den fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Al-Sayed Mahmoud Ahmed/Xinhua)

Kaynak: Xinhua