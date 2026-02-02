BİTLİS- Tatvan Devlet Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı hizmete açıldı. Laboratuvarda, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, narkolepsi ve parasomnia gibi uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi yapılmaya başlandı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde Hizmete giren uyku laboratuvarında hastalar, en az 8 saat süreyle izleniyor. Uyku sırasında elde edilen solunum, kalp ritmi, beyin aktivitesi ve kas hareketlerine ilişkin veriler kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında analiz ediliyor. Elde edilen sonuçlara göre hastalar uygun tedaviye yönlendiriliyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü hekimi Uzm. Dr. Çağla Tomris, uyku kalitesinin objektif verilerle değerlendirildiğini belirterek, "Uyku laboratuvarı; uyku sırasında solunum, kardiyak, hareket ve beyin aktivitesi gibi fizyolojik süreçlerin eş zamanlı olarak izlendiği bir birimdir. Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, narkolepsi ve parasomnia gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor." dedi.

Laboratuvara horlama, tanıklı apne ve çeşitli uyku bozukluğu şikayeti bulunan hastaların başvurabildiğini belirten Tomris, hastalara en az 8 saatlik uyku tetkiki planlandığını ifade etti. Uyku süresince EEG elektrotlarıyla beyin aktivitesinin, EMG elektrotlarıyla kas hareketlerinin izlendiğini anlatan Tomris, solunum ve kalp aktivitelerinin de eş zamanlı olarak kayıt altına alındığını kaydetti. Elde edilen verilerin detaylı şekilde analiz edildiğini söyleyen Tomris, hesaplanan indeksler doğrultusunda uyku apnesi ya da uykuda periyodik hareket bozukluğu gibi rahatsızlıkların tespit edildiğini belirtti. Uyku Laboratuvarı'nın hizmete girmesiyle birlikte, bölgedeki hastaların tanı ve tedavi için başka illere gitme ihtiyacının azalması hedefleniyor.