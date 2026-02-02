Haberler

Tatvan Devlet Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı hizmete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde açılan Uyku Laboratuvarı ile uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi yapılmaya başlandı. Hastalar, 8 saat boyunca izlenerek sağlık durumları değerlendirilecek.

BİTLİS- Tatvan Devlet Hastanesi'nde Uyku Laboratuvarı hizmete açıldı. Laboratuvarda, uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, narkolepsi ve parasomnia gibi uyku bozukluklarının tanı ve tedavisi yapılmaya başlandı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde Hizmete giren uyku laboratuvarında hastalar, en az 8 saat süreyle izleniyor. Uyku sırasında elde edilen solunum, kalp ritmi, beyin aktivitesi ve kas hareketlerine ilişkin veriler kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında analiz ediliyor. Elde edilen sonuçlara göre hastalar uygun tedaviye yönlendiriliyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Nöroloji Bölümü hekimi Uzm. Dr. Çağla Tomris, uyku kalitesinin objektif verilerle değerlendirildiğini belirterek, "Uyku laboratuvarı; uyku sırasında solunum, kardiyak, hareket ve beyin aktivitesi gibi fizyolojik süreçlerin eş zamanlı olarak izlendiği bir birimdir. Uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, narkolepsi ve parasomnia gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor." dedi.

Laboratuvara horlama, tanıklı apne ve çeşitli uyku bozukluğu şikayeti bulunan hastaların başvurabildiğini belirten Tomris, hastalara en az 8 saatlik uyku tetkiki planlandığını ifade etti. Uyku süresince EEG elektrotlarıyla beyin aktivitesinin, EMG elektrotlarıyla kas hareketlerinin izlendiğini anlatan Tomris, solunum ve kalp aktivitelerinin de eş zamanlı olarak kayıt altına alındığını kaydetti. Elde edilen verilerin detaylı şekilde analiz edildiğini söyleyen Tomris, hesaplanan indeksler doğrultusunda uyku apnesi ya da uykuda periyodik hareket bozukluğu gibi rahatsızlıkların tespit edildiğini belirtti. Uyku Laboratuvarı'nın hizmete girmesiyle birlikte, bölgedeki hastaların tanı ve tedavi için başka illere gitme ihtiyacının azalması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Hasan Şaş'tan çok konuşulacak Icardi iddiası

Icardi için söyledikleri çok konuşuluyor: Galatasaray'ın...