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Tatvan Devlet Hastanesi'nde Barış Sarıçoban başhekimliği Ali Doğan'a devretti

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Tatvan Devlet Hastanesi'nde Barış Sarıçoban başhekimliği Ali Doğan'a devretti
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Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliğinde görev teslim töreni yapıldı; Op. Dr. Barış Sarıçoban görevi Op. Dr. Ali Doğan'a devretti. Doğan, hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesini önceleyen bir anlayışla çalışacaklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği'nde görev teslim töreni yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanedeki törende Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Barış Sarıçoban, başhekimlik görevini Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Doğan'a devretti.

Sarıçoban, görev süresi boyunca sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ekip arkadaşlarıyla çaba gösterdiklerini belirtti.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Sarıçoban, görevi devralan Doğan'a başarılar diledi.

Doğan ise sağlık çalışanlarıyla işbirliği içinde hasta memnuniyetini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Doğan, hizmetlerinden dolayı Sarıçoban'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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