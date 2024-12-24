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Tatvan'da Lise Öğrencilerine Polislik Tanıtıldı

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Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Polislik hayalime ilk adım' projesi çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler polislik mesleği hakkında bilgi alarak emniyet müdürlüğünün birimlerini gezdi.

Tatvan'da "Polislik hayalime ilk adım" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tavan İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Polislik hayalime ilk adım" projesi çerçevesinde lise öğrencilerini ağırladı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro ekipleri, "Polislik hayalime ilk adım" projesi kapsamında Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Proje kapsamında öğrencilere polislik mesleği tanıtılarak emniyet müdürlüğünde yer alan birimler gezdirildi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Müge Bostan, "Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu zamana kadar yüzden fazla öğrencimizi ağırladık. Öncesinde öğrencilerimizi okullarda ziyaret ederek meslekle ilgili bilgi veriyor, sonrasında ise burada ağırlayarak birimlerimizi tanıtıyoruz. Etkinliklerimiz eğitim-öğretim süresi boyunca devam edecek. Bugün Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenciyi ağırladık. Buradaki amacımız, polis olmak isteyen öğrencilere mesleği daha etkin bir şekilde tanıtmak" dedi.

Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Esmanur Erdoğan ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle birlikte Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyarete geldik. Öğrencilerimizin polislik mesleği ile ilgili soruları oluyordu ve burada bu soruların yanıtlarını aldık. Güzel bir mesleki deneyim yaşatıldı. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, polislik mesleğine ilgi duyan öğrenciler için rehber olacağı ifade edildi.

Tatvan'da Lise Öğrencilerine Polislik Tanıtıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel
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