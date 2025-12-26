Haberler

Tatvan'da "yerli malı" sergisi açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vakıfbank İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Yerli Malı Sergisi'nde yöresel ürünler ve Osmanlı Dönemi'nden kalma eşyalar sergilendi. Etkinlikte katılımcılar, geçmişe dair farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Geçmişten Günümüze Yerli Malı Sergisi" açıldı.

Vakıfbank İlkokulu öğrencileri tarafından Tatvan Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler sergilendi.

Programın açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, sergide geçmişten günümüze gelen ev eşyaları, araç ve gereçler ile Osmanlı Dönemi'nde kullanılan giyim ve kuşamın yer aldığı söyledi.

Sergiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Uludağ, "Böyle güzel ve anlamlı bir sergiyi, eğitim öğretim kapsamında ilçemizde gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu sergide emeği geçen Vakıfbank İlkokulumuzun idarecilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Koç ise "Atalarımızın ve dedelerimizin döneminden kalan eşyaları sergiledik. Sergimiz çok renkli ve ilgi görüyor." dedi.

