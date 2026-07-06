Bitlis'te gebe okulu eğitimleri çevirim içi veriliyor

Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde uzun süredir sürdürülen Gebe Okulu eğitimleri, anne adaylarına daha kolay ulaşabilmek amacıyla online platformlara taşındı. Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gözde Karacan Duman, yüz yüze grup eğitimlerine zaman ayıramayan anne adaylarının online eğitimlere davet ettiklerini söyledi.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi bir ilke imza atarak gebe okulu eğitimleri online platformu üzerinde vermeye başladı. Hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gözde Karacan Duman, yüz yüze eğitimlere katılma imkanı bulamayan gebeler için derslerin artık çevrim içi olarak da verildiğini söyledi.

İLK DERSİN KONUSU GEBELİKTE ACİL DURUMLAR

Proje kapsamında ilk online eğitimi veren Op. Dr. Gözde Karacan Duman, dersin konusunun "Gebelikte acil durumlar ve hastaneye başvurulması gereken haller" olduğunu belirtti.

Online eğitimlerin kısa sürede farklı şehir ve ülkelerdeki anne adaylarına da ulaştığını ifade eden Op. Dr. Duman, "Online eğitimlerimiz, özellikle çalışma saatleri uymayan, şehir dışında yaşayan ya da farklı nedenlerle hastaneye gelemeyen anne adaylarımız için önemli bir alternatif oldu. İlk dersimize farklı şehirlerin yanı sıra Almanya'dan da bir gebemiz katıldı. Bu durum, online eğitimlerin erişilebilirliğini ve doğru bir adım olduğunu gösteriyor" dedi.

DUYURULAR SANAL MEDYA HESAPLARINDAN YAPILACAK

Duman, yüz yüze grup eğitimlerine zaman ayıramayan anne adaylarının online eğitimlere davet ederek," Eğitim programları, gün ve saatlerine ilişkin duyurular Tatvan Devlet Hastanesi ve Gebe Okulu'nun resmi sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşılacaktır" diye konuştu.

Tatvan Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adaylarına teorik bilgileri yanı sıra, farklı branşlardan sağlık çalışanlarının da eğitimlere katılım sağlıyor. İnteraktif ve soru-cevap şeklinde yürütülen eğitimlerde kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile ebelerin yanı sıra diş hekimi, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenler de eğitim programında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı