Tatvan'da Fidan Dağıtımıyla Doğa Korumaya Destek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri Derneğince selvi ve badem fidanları dağıtıldı.

Çarşı merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara selvi ve badem fidanları verildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan, gazetecilere, Van'da düzenlenecek Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında fidan dağıttıklarını söyledi.

Ercan, "Festival kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ve Van'da 4 bin fidan dağıttık. Festivale esnaf ve vatandaşları davet ettik." dedi.