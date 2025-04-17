Tatvan'da Fidan Dağıtımıyla Doğa Korumaya Destek

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara selvi ve badem fidanları dağıtıldı. Dernek Başkanı Dilruba Ercan, Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında toplamda 4 bin fidan dağıtıldığını açıkladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Vangölü Aktivistleri Derneğince selvi ve badem fidanları dağıtıldı.

Çarşı merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara selvi ve badem fidanları verildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan, gazetecilere, Van'da düzenlenecek Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali kapsamında fidan dağıttıklarını söyledi.

Ercan, "Festival kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ve Van'da 4 bin fidan dağıttık. Festivale esnaf ve vatandaşları davet ettik." dedi.

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Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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