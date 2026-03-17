Haberler

Bitlis'te büyükbaş hayvan yüklü iki tır devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu bir sürücü yaralandı. Bazı hayvanlar öldü. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan büyükbaş hayvan yüklü iki tırın devrilmesi sonucu bir sürücü yaralandı, bazı büyükbaş hayvanlar öldü.

Tatvan istikametine giden S.K. yönetimindeki 33 AHS 757 ile Y.G'nin kullandığı 34 KZ 2105 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tırlar, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, AFAD, trafik polisleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü S.K. yaralandı, kendi imkanlarıyla aracından çıkan Y.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı S.K. ise ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırlardaki hayvanlardan bazıları öldü, bazıları yaralandı.

Kaza yerindeki plaka tanıma sistemi direği de hasar gördü.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

