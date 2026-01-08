Haberler

Bitlis'te çocuklara kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi 96 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve kışlık kıyafet yardımı gerçekleştirdi. İstanbul'daki üniversite öğrencileri kampanya kapsamında sosyal medya üzerinden yardım toplayarak, dernekle birlikte bu yardımları dağıttı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İyilik Derneği) ihtiyaç sahibi 96 öğrenciye kırtasiye ve kışlık kıyafet yardımından bulunuldu.

İstanbul'da eğitim gören 4 üniversite öğrencisi, İyilik Derneğince başlatılan kampanya kapsamında sosyal medyadan yardım topladı.

Kampanya kapsamında toplanan kırtasiye ve kışlık kıyafetler, derneğin öncülüğünde Çanakdüzü Köyü'ndeki 96 ihtiyaç sahibi öğrenciye teslim edildi.

İyilik Derneği Tatvan Temsilcisi Fırat Kıranşal, kampanyaya destek veren dernek üyesi üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirten Kıranşal, "Okulumuzun ihtiyacı olan bir takım malzeme İstanbul'daki 4 gönüllü arkadaşımız tarafından getirildi. Yardım malzemeleri bugün burada dağıtıldı. Okulun kütüphanesi ile mescidi yenilendi. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu." dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Oruk de yardımların öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, gönüllülere teşekkür etti.

Dernek gönüllüsü Umut Cozur da "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve eksiklerini gidermek, daha güzel bir gelecek bırakmak için çabalamaktayız. Burada 4 gündür faaliyet göstermekteyiz. Okulun mescit ve kütüphanesini boyadık. Kitaplıkları kurduk, halı serdik ve gerekli araç gereçleri bıraktık. Sosyal medya aracılığıyla topladığımız yardım malzemelerinin dağıtımını yaptık." diye konuştu.

