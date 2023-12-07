Tatvan'a 2. Noterlik Hizmet Vermeye Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Tatvan 2. Noterliği" vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Noter Muammer Tozoğlu, yaptığı açıklamada, Tatvan nüfusunun her geçen gün arttığını dile getirdi.

Artan yoğunluk nedeniyle İşletme Mahallesi'nde 2. noterlik olarak hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Tozoğlu, şöyle konuştu:

"Tatvan'ın çok güzel bir ilçe. İlçemizde her geçen gün artan iş yoğunluğu dolayısıyla 2. noterin açılması uygun görülmüştür. Adalet Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda burada Tatvan 2. Noterliğini hizmete açtık ve halka en iyi şekilde hizmet vermeye başladık."