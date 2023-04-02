Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tatile geldiği evde ölü bulundu

Tatile geldiği evde ölü bulundu

Güncel Haberler

SAKARYA'nın Karasu ilçesine tatil için gelen İsmail Aydemir (62), arkadaşları ile kaldığı yazlık dairenin banyosunda ölü bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesine tatil için gelen İsmail Aydemir (62), arkadaşları ile kaldığı yazlık dairenin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. İstanbul'dan tatil için gelen İsmail Aydemir, 2 arkadaşı ile birlikte daire kiralayıp siteye yerleşti. Aydemir, bu sabah banyoya girip, saatlerce çıkmayınca arkadaşları telaşlandı. Daha sonra banyoya giren arkadaşları, Aydemir'i hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Caddesi İsmail Aydemir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title