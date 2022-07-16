Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturdu. İçişleri Bakanlığı, sürücü ve yolcuları "Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun" mesajıyla uyardı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan 9 günlük tatil, yarın sona erecek. Bayram tatilini Ankara dışında değerlendiren Başkentliler, dönüş yoluna çıktı. Ankara'nın girişlerinde öğleden sonra araç yoğunluğunda artış başladı.

Ankara-Samsun, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir yollarında trafik akışı hızlanırken trafik ekipleri olası kazalara ve ulaşımda aksamalara karşı ana güzergahlarda kontrolleri artırdı. Ankara'ya giriş noktalarında şu ana kadar trafikte aksama yaşanmadığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı, dönüş yolculuğuna geçen sürücüler ve yolcular için tüm GSM operatöründen vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar" denildi.