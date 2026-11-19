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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde petrol depolama tanklarının bulunduğu tesise insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Tataristan yönetiminden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusundaki Almetyevsk şehri yakınlarında bulunan tesisteki petrol depolama tanklarını hedef aldığı belirtildi.

Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı aktarılan açıklamada, otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve güvenlik ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangının büyümesinin önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olmadığı, bazı sivil yapıların İHA parçaları nedeniyle hasar gördüğü belirtilerek ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırının Rus petrol boru hattı şirketi Transneft'e bağlı Kaleykino Petrol Pompa İstasyonu'nun bulunduğu bölgede gerçekleştiği belirtilirken, yetkililer tesisin faaliyetlerine ve petrol sevkiyatına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaleykino istasyonu, şubatta da İHA saldırısına hedef olmuştu. Saldırının ardından Transneft'in boru hattı sistemine petrol kabulünü günlük yaklaşık 250 bin varil azalttığı bildirilmişti.

Kaynak: AA