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Limanda kaçan angus denize düştü

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Mersin'in Taşucu Limanı'nda yurt dışından getirilen bir gemiden kaçan angus, denize düştü. Ekipler tarafından halatla kurtarılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MERSİN'in Taşucu Limanı'nda, yurt dışından getirilen bir gemiden kaçan angus denize düştü. Angus, ekipler tarafından halatla kurtarıldı.

Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen büyükbaş yüklü bir gemideki angus, nakliye araçlarına yüklendiği sırada liman sahasına kaçtı. Görevlilerin tüm müdahalelerine rağmen bir türlü yakalanamayan angus, denize düştü. Olayın ardından bölgedeki römork ekipleri ve liman görevlileri harekete geçti. Denizde bir süre yüzen angus, ekipler tarafından halatla güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. Karaya alınmasının ardından güvenli bir alana götürülen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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