Haberler

Kaymakam Yerkozlu'da Sorunları Dinledi

Kaymakam Yerkozlu'da Sorunları Dinledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Yerkozlu köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi. Bayram, köylerde yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ve istekleri imkanlar ölçüsünde çözeceklerini belirtti.

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Yerkozlu köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bayram, kurum müdürleriyle birlikte vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaç ve eksiklikler hakkında bilgi aldı.

Köylerde yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Bayram, sorunları yerinde tespit ederek imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

Devlet olarak önceliklerinin köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla bir arada olmak ve talep ve isteklerini almak istedik. Devlet olarak amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkartmak ve onların mutlu, huzurlu yaşamalarını sağlamaya çalışmaktır. Sizlerin talep ve isteklerini imkan ve gücümüz nispetinde çözmektir. Sizlerin isteklerini hemen yarın çözeriz demek doğru olmaz, şartlar ölçüsünde çözüme kavuşturmaya çalışacağız."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Erhan Çelik'ten genç yaşta ölen doktor eşine büyük vefasızlık!