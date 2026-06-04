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Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü F.N.Ö. yaralandı. Kaza, Taşova-Erbaa kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.N.Ö'nün (27) kullandığı 60 EM 077 plakalı otomobil, Taşova-Erbaa kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına ve bariyere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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