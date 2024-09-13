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Taşova'da İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi

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Taşova'da Emine Bursalı Ortaokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösterilerin sunulmasıyla devam eden program, Kaymakam İmran Demirel, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Taşova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Emine Bursalı Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Törene Kaymakam İmran Demirel, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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