Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşova'dan Samsun'un Ladik ilçesi istikametine giden A.K. (70) yönetimindeki 34 DBC 603 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destek köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. (70) ve S.G. (65) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.