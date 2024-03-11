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Amasya'da Doğu Türkistan ve Filistin Yararına Kermes Düzenlendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Doğu Türkistan ve Filistin yararına kermes düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla kermes düzenlediğini belirtti. Kermeste, Doğu Türkistan ve Filistin'de zulüm gören masum çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için yardım toplandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Doğu Türkistan ve Filistin yararına kermes düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen kermeste konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğrencilerinin Doğu Türkistan ve Filistin için farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendiklerini söyledi.

Doğu Türkistan ve Filistin'de zulüm gören masun çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve bütün insanlar için yardım kermesi düzenlediğini ifade eden Tümer, "Türk milletinin ruhunda olan, zor durumda olanlara kol kanat germe ve yardımda bulunma özelliği, öğrencilerimiz tarafından bir kez daha ortaya konmuştur. Bu duyarlılıklarından dolayı emeği geçenleri tebrik ediyor, kermesimize destek veren Taşova halkımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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