Taşova'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kılıç, bayramların birlik ve beraberliğe katkı sağladığı özel günler olduğunu ifade ederek, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık huzur ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ederim." dedi.

Kılıç, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevi başında olan personelin bayramını kutladı.

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