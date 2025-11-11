Taşova'da 3 Betonarme Evde Çıkan Yangında Maddi Hasar
Amasya'nın Taşova ilçesindeki Güngörmüş köyünde bir evin teras katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 betonarme evin teras katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Güngörmüş köyünde İ.K.'ya ait 3 katlı betonarme evin teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda teras kat kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk tedavilerinin ardından tedbir amaçlı Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.