Taşova Belediyesi Sanayi Mahallesi'nde bozulan yollarda asfalt çalışması yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Taşova Belediyesi, bozulan yolların yenilenmesi için Sanayi Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı. Başkan Ömer Özalp, çalışmaların kış gelmeden tamamlanmasını hedeflediklerini ve vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek istediklerini söyledi.
AMASYA(AA) – Taşova Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolların yenilenmesi amacıyla Sanayi mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Sanayi Mahallesinde bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaptıklarını belirtti.
Çalışmaların kış mevsimi gelmeden tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Özalp, amaçlarının vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğunu söyledi.
Kaynak: AA