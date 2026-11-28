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AMASYA(AA) – Taşova Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolların yenilenmesi amacıyla Sanayi mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Sanayi Mahallesinde bozulan yollarda asfalt kaplama çalışması yaptıklarını belirtti.

Çalışmaların kış mevsimi gelmeden tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Özalp, amaçlarının vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA