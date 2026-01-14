Taşköprü'de umreciler dualarla uğurlandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 362 umre yolcusunun kutsal topraklara gitmeden önce düzenlenen uğurlama programında dualar edildi ve katılımcılar hayırlı yolculuk dileklerinde bulundu.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kutsal topraklara gidecek 362 umre yolcusu için uğurlama programı düzenlendi.
Taş Camisi'nde düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.
Programa Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin, İlçe Müftüsü Hasan Yozgat ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel