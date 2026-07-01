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Kastamonu'da çıkan yangında 5 dekar buğday tarlası zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında 5 dekar buğday tarlası zarar gördü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Aşağıemerce köyü arazisindeki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 5 dekar buğday tarlası zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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