Taşköprü 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde Sanatçılar Belli Oldu

Taşköprü 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne alacak sanatçılar belli oldu.

İlçede 14-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek festivalde çok sayıda sanatçı Taşköprü halkıyla buluşacak.

Bu yılki programda Buray, Irmak Arıcı, Merve Özbey, Murat Kurşun ve Hasan Yılmaz sahne alacak.

Şenlikte konserlerin yanı sıra çok sayıda kültürel etkinlik de yer alacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı açıklamada, festivalin birbirinden renkli etkinlikler, kültürel gösteriler ve konserlerle dolu dolu geçeceğini anlatarak, "Taşköprü'müzün ruhuna, kültürüne ve misafirperverliğine yakışır bir festival için geri sayım başladı. Hasret sona eriyor. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.