Haberler

Suyla dolan yolda mahsur kalan TIR şoförü sandalla kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı yolda mahsur kalan TIR şoförü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sandalla kurtarıldı. Kurtarma anları dronla kaydedildi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı tali mahsur kalan TIR şoförünü sandalla ulaşan itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

Olay, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Maden yüklü TIR'ın şoförü, suyla kaplanan yoldan geçebileceğini düşünerek ilerlemek istedi. Ancak bu sırada TIR, yol kenarındaki sulama kanalına doğru yan yattı. Şoför, araçta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Taşkın sularının yolu kaplaması nedeniyle kara yolu ile ulaşım sağlayamayan ekipler, sandalla kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, şoförü bulunduğu yerden alarak kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu