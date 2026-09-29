Haberler

Taşkent'te Türk Dünyası Diyalogları paneli başladı, TDT 13. Zirvesi ele alınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon paneli, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Panelde TDT'nin bölgesel ve küresel görünürlüğünün artırılması ile Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.

"Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Panelin açılışında, Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Birinci Başkan Yardımcısı ve Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi (JIDU) Rektörü Prof. Dr. Sadık Safayev ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da programa video mesajla katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde panel oturumuna geçilecek.

Oturumda, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mirvahid Azimov, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Yardımcısı ve Orta Asya Uluslararası Enstitüsü (IICA) Direktörü Büyükelçi Cavlon Vahabov ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş panelist olarak konuşacak.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılmasının, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılmasının ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendiği panel programında, Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.

Program kapsamında panel oturumunun ardından basın toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: AA
Bu haber 495 sitede yayınlandı.
Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Videoları başkalarına yol gösterecek

Sosyal medya fenomeninin acı sonu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
Tam 60 suçtan aranıyordu! Bu kez kaçamadı

"Ömrünü suç işlemeye adamış" dedirten firari bu kez kaçamadı
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Genelevdeki kadınlar birbirine girdi, nedeni de olay kadar ilginç

Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti

Bizimle dalga geçiyor! İstifası beklenirken yaptığı açıklamaya bakın