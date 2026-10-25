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Taşçı, İYİ Parti'nin 9. yılında zulme karşı mukavemet hareketine dönüştüğünü söyledi

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Taşçı, İYİ Parti'nin 9. yılında zulme karşı mukavemet hareketine dönüştüğünü söyledi Haber Videosunu İzle
Taşçı, İYİ Parti'nin 9. yılında zulme karşı mukavemet hareketine dönüştüğünü söyledi
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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, partisinin 9. yıl dönümünde İYİ Parti'nin zulme karşı mukavemet hareketine dönüştüğünü söyledi. Taşçı, partinin antidemokratik uygulamalara karşı demokrasi mücadelesi olarak kurulduğunu belirtti.

Haber : Halil YATAR Kameraman: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, partisinin antidemokratik uygulamalara karşı bir demokrasi mücadelesi olarak kurulduğunu belirterek, "Aslında bir zulme karşı mukavemet hareketine dönüşmüş durumda" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, partisinin 9. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Taşçı, "1. yaşı bile göremez" denilen bir siyasi hareket olarak başladıklarını, her şeye rağmen 9. yaşlarını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

İYİ Parti'nin, bir itiraz üzerine kurulduğunu belirten Taşçı, "Antidemokratik uygulamalara karşı Türk siyasetindeki bir demokrasi mücadelesi, bir itiraz olarak başlayıp sonrasında, kalkınmacılık, milliyetçilik ve demokratlık üzerine inşa edilmiş bir fikir hareketine dönüştü. O fikir hareketi de katıldığı her iki seçimde, TBMM'ye girmeyi başaran bir siyasi partinin kadrolarıyla birlikte zulme karşı mukavemet diyoruz, aslında bir zulme karşı mukavemet hareketine dönüşmüş durumda" diye konuştu.

"BÜTÜN HÜCRELERİMİZE KADAR BİZ BU MİLLETİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kendilerini, Türk milletinin son kalesi olarak tanımladıklarını söyleyen Selcan Taşçı, şunları kaydetti:

"Her alanda da öyle olduğumuzu, samimi bir mücadele veriyor olmamıza dayanarak öyle olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bu milleti çok seviyoruz. Bu devleti çok seviyoruz. Bu vatanı çok seviyoruz. Siyaseten sevmiyoruz. Yani bir şey böyle siyasi etiket olarak değil. Bütün böyle hücrelerimize kadar biz bu milleti çok seviyoruz ve onun daha müreffeh yaşaması, uğradığı zulümden, uğradığı haksızlıktan, hukuksuzluktan kurtulması, adaletle buluşması için de işte diyoruz, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet', onu başarana kadar da elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: ANKA
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