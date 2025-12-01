Taşacak Bu Deniz Dizisi YouTube'da Rekor Kırıyor
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı 'Taşacak Bu Deniz' dizisi, TRT 1'de yayınlanan ilk bölümüyle YouTube'da 30 milyon görüntülenmeyi aştı ve sekizinci bölümü 24 saat içinde 8 milyon izlenmeyi geçti.
Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisi dijitalde ilgi görüyor.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümü YouTube'da 30 milyon görüntülenmeyi aşan dizinin sekizinci bölümü ise 24 saatte 8 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.
Dizinin bir sonraki bölümünün fragmanı ise 24 saatte 5 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.
Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel