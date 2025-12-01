Taşacak Bu Deniz Dizisi YouTube'da Rekor Kırıyor

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz" dizisi dijitalde ilgi görüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümü YouTube'da 30 milyon görüntülenmeyi aşan dizinin sekizinci bölümü ise 24 saatte 8 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekora imza attı.

Dizinin bir sonraki bölümünün fragmanı ise 24 saatte 5 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.