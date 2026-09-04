Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul düşerek yaralandı
Karahantepe kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kazı evinde pencere açarken dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karul'un genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kazı evinin ikinci katından düşerek yaralandı.
Kazı Başkanı Karul (56), Haliliye ilçesi Kargalı Mahallesi'ndeki Karahantepe'de bulunan kazı evinin ikinci katında odayı havalandırmak için pencereyi açtığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Bir süre sonra görevlilerin Karul'un düştüğünü farketmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karul, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karul'un genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.