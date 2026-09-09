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Tartıştıkları kadını darbettiler

Tartıştıkları kadını darbettiler
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ADANA'da alkollü oldukları öne sürülen 2 kadın ile bir grup erkek kavga etti.

ADANA'da alkollü oldukları öne sürülen 2 kadın ile bir grup erkek kavga etti. Kavgada kadınlardan birinin tekme, tokat ve yumruklarla darbedildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen genç yaşlarda 2 kadın ile erkek grubu arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadınlardan biri, karşısındaki erkeğe tekme attı. Daha sonra gruptaki bazı kişiler, kadını tekme tokat darbetti. Gençlerden biri, yere düşen kadını darbetmeye devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.

Olay anı, mahalledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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