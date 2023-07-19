Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözü dönmüş genç, apartta tartıştığı kız arkadaşını sırtından bıçakladı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartta kalan Tuğçe K. ile sevgilisi H.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine hırsını alamayan H.B., Tuğçe K.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı, yaralı genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartta yaptığı detaylı çalışmaların ardından sevgililerin ifadelerine başvuruldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.