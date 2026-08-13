Dönerci cinayetinde 2 kardeş tutuklandı

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Konya'da bir alışveriş merkezinde dönercide çalışan Yakup Okutan'ı (40), bıçaklayarak öldüren İbrahim Akbıyık (20) ile olaya karışan aynı iş yerinde çalışan ağabeyi Faik Akbıyık (25), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer yandan öldürülen Yakup Okutan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ikindi vakti kılınan namaz sonrası Yazır Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı