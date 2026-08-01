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Tartıştığı komşu aileden 3 kişiyi tabancayla yaralayan emekli polis tutuklandı

Tartıştığı komşu aileden 3 kişiyi tabancayla yaralayan emekli polis tutuklandı
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EDİRNE’nin Keşan ilçesinde tartıştığı komşusu Ahmet K. (67) ile eşi İkbal (58) ve çocukları Cumali K.’yi (41) tabancayla yaralayan emekli polis memuru Metin Karol (59), tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tartıştığı komşusu Ahmet K. (67) ile eşi İkbal (58) ve çocukları Cumali K.'yi (41) tabancayla yaralayan emekli polis memuru Metin Karol (59), tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Gazi Sokak'taki Belkoop Konutları'nda meydana geldi. Konutların bahçesindeki bankta oturan Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ile komşuları emekli polis memuru Metin Karol arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evine giren Karol, aldığı beylik tabancasıyla yeniden dışarı çıkarak, bahçede bulunan komşularına ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

KARI-KOCANIN DURUMU AĞIR

Metin Karol, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınırken, yaralılar Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ise ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Ahmet K. ve İkbal K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BAHÇEDEKİ BANKTA OTURMALARINA SİNİRLENMİŞ

Karol, emniyetteki ifadesinde apartman komşusu olan aileyle daha öncede husumetleri olduğunu, olay günü aralarında tartışma yaşandığı ve ardından da evden aldığı beylik tabancasıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Karol, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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