Tartıştığı Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 50 yaşındaki Rabia Bilen, kızı Cemre Bilen ile tartıştıktan sonra onu boğarak öldürdü. Olayın ardından 18 saat boyunca cesedi sakladıktan sonra polise ihbar eden anne, tutuklandı.

1) TARTIŞTIĞI KIZINI BOĞDU, 18 SAAT SONRA KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Rabia Bilen (50), tartıştığı kızı Cemre Bilen'i (25) boğarak öldürdü. Kızının cesedinin bulunduğu odanın kapısını kilitlediği ve yaklaşık 18 saat sonra kendisini ihbar ettiği ortaya çıkan Bilen, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 209 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rabia Bilen, zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre Bilen ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Bilen, kızını boğarak öldürdü. Bilen, olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

Rabia Bilen, dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemre Bilen'in öldüğü belirlendi. Cemre Bilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Rabia Bilen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi

İran'ı vuran "sığınak katili" 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.