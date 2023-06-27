Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurdu

MALATYA - Malatya'da kardeşler arasında çıkan tartışmada ağabeyi tarafından pompalı tüfekle bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırması bulunan F.A. ağabeyi D.A.'nın Karınca sokak içerisinde yaşadığı ikamete gelerek eve girmek istedi bunun üzerine iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ağabeyinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bacaklarına isabet alan F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi D.A.'nın suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.