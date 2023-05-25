Tartıştığı emekli doktoru başından vurdu

Emekli doktor hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, bir kişi tartıştığı emekli doktoru başından vurdu. Olay yerinden kaçan 79 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, emekli doktorun hastanede tedavisi devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Tire Avcılar Kulübü Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E., derneğe giderek emekli doktor Yalçın Kocabaş ile tartışmaya başladı. Gerginliğin büyümesi üzerine E.E., yanında bulunan tabanca ile Kocabaş'a ateş etti. Emekli doktor kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde başından vurulan Kocabaş'ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Kocabaş ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan 72 yaşındaki adamın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli E.E.'yi kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.